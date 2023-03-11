381-й день войны: Воины ВСУ за сутки отбили более 100 атак противника

Начались 381-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на «горячих фронтовых направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 11 марта.
Военные отмечают, что за прошедшие сутки противник нанёс 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области, произвёл 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома.
Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, на Бахмутском направлении не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населённых пунктов Зализничное, Парасковеевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.
Оккупанты в течение прошедшего боевого дня обстреляли из миномётов и артиллерии ряд населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг вёл оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населённых пунктов.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.
Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл 10 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области.
На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.
Фото: Генштаб, ВМС, 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod