381-й день войны: Воины ВСУ за сутки отбили более 100 атак противника

Начались 381-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на «горячих фронтовых направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 11 марта.

Военные отмечают, что за прошедшие сутки противник нанёс 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области, произвёл 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома.

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, на Бахмутском направлении не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населённых пунктов Зализничное, Парасковеевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

Оккупанты в течение прошедшего боевого дня обстреляли из миномётов и артиллерии ряд населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вёл оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населённых пунктов.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл 10 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС, 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

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