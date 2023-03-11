Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провёл 10 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном его пресс-службой.

По словам Зеленского, на заседании Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом о защите государства.

«Восток, юг и граница, Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении», – рассказал президент.

Он подчеркнул, что бойцы, которые защищают Украину в Донецкой области, ежедневно «дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины», и отдельно поблагодарил бойцов ГУР Минобороны «Шаман» – за «крепкое участие в обороне» Бахмута.

Для справки. Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. По информации Генштаба ВСУ, на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что «сдавать Бахмут никто не будет». Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят «пойти дальше».

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.

Бахмут может пасть «в ближайшие несколько дней», допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчёт, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.

По мнению аналитиков американского Института войны, если оккупантам и удастся захватить Бахмут, они могут затем попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с огромной нехваткой личного состава и техники.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего провёл 6 марта, на котором руководство украинской армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте Донецкой области.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod