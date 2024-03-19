В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Моргун, светлая ему память

На фронте 6 декабря 2023 года во время выполнения боевой задачи по обороне государства от российских оккупантов погиб 25-летний защитник из Белгорода-Днестровского Одесской области солдат Андрей Моргун.

Об этом сообщала в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Защитник погиб вблизи населённого пункта Северное Донецкой области в ходе боевого столкновения с превосходящими силами противника, мужественно защищая украинскую землю от коварного врага.

14 декабря жители Белгород-Днестровского провели Андрея в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 7 декабря 2023 года на фронте при защите херсонских рубежей под населённым пунктом Тягинко 28-летнего матроса Александра Богачука, родом из села Гандрабуры Ананьевской громады, что в Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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