В ночь на 19 марта силами ВМС ВСУ в Одесской области уничтожено 2 дрона

В небе над Одесской областью силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 2 вражеских разведывательных дрона.

Об этом сообщают в Facebook ВМС ВС Украины.

«Военно-Морские Силы вместе с побратимами продолжают защищать Украину от российских оккупантов!», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ночью 17 марта 2024 года враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами; уничтожены 14 из 16 ударных БпЛА типа «Shahed»: 13 — в небе Одесщины.

Инфографика: ВМС ВСУ/Facebook

фото иллюстративное

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