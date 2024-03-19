18 марта из портов Большой Одессы вышло 12 судов

В понедельник, 18 марта, временным морским коридором из портов Большой Одессы вышло 12 судов в направлении Босфора, почти десяток стали под загрузку.

Об этом сообщает издание «Думская«.

Отмечается, что из одесского порта вышли пять балкеров – Sann Tro, Bahar, Amarella, Atila 1 и 225-метровый Minoan Glory, от причалов порта Черноморск также отошли пять судов – Mermaid 1, Sincere, Zulfikar, South Spirit, Amo Grande, а из порта Южный вышли BC Mirabel и Lune B.

В Одесском заливе можно увидеть пришедшие за украинским товаром балкеры, среди них четыре гиганта — 292-метровый Jutta и 225-метровые Lucky Joy, Deneb и Xin Yu.

Днём ранее из порта Южный вышел самый крупный сухогруз за время работы морского коридора Cape Ray под флагом Маршалловых островов и направился в Сингапур с 91-й тысячью тонн продукции украинских металлургических предприятий.

Судно построено в 2007 году на одной из верфей в китайском Шанхае. Длина гиганта 292 метра, ширина 45 метров, осадка более 18 метров.

По информации издания, к сухогрузам и танкерам в портах Большой Одессы в скором времени прибавятся контейнеровозы и паромы. Первые суда этого типа должны стать под погрузку через несколько дней.

Одесса News информировала, что по состоянию на 10 марта 2024 года, Украина временным морским коридором для гражданских судов, работу которого обеспечивают Силы обороны Украины с сентября 2023 года, отправила 1005 кораблей, доставив на мировые рынки почти 30 млн тонн груза, включая зерно.

Фото: Думская

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