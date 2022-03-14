19-й день войны: ВСУ сдерживают противника

Продолжаются девятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска, выполняя преступные приказы военно-политического руководства РФ, продолжают наступательную операцию против Украины.

«Однако на сегодняшний день основные задачи по разгрому группировок Вооружённых Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены», — говорится в сообщении.

Так, на Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены. Не имея больших успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины. Использует боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению. Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление.

На Волынском направлении враг продолжает усиливать охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль Государственной границы.

На Полесском направлении российские оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населённых пунктов Буча и Ирпень. Пытаются организовать ведение оборонных действий. Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВС Украины.

На Сиверском направлении враг активных наступательных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи Харькова и контратаки ВСУ в районе Изюма.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. За счёт численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех.

На Южнобужском направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога. Закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов. Не оставляет попыток оцепить Николаев.

Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наёмников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы русских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наёмников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развёрнуты лагеря для их размещения и подготовки.

«Вооружённые Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов», — резюмируется в последней сводке Генштаба.

Как сообщала Одесса News, в районе Одессы сохраняется риск высадки морского десанта вражеских войск.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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