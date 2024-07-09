Зеленский слетал в Варшаву: какова цель визита

В столице Польши Варшаве 8 июля состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский и Дональд Туск встретились лицом к лицу, а также в расширенном составе с участием делегаций, провели переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудили участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве.

Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей на последующие 10 лет.

Подписанный Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши. Также впервые в соглашении о безопасности говорится о создании «украинского легиона» – подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах.

В документе указана возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).

Соглашение содержит мощный блок сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB с его воздушными, автомобильными и железнодорожными модулями.

Целью документа является усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество содержит вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине, а также привлечения агрессора к ответственности. Польша ясно подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

С Владимиром Зеленским в Варшаве встретился также Президент страны Анджей Дуда. Они подробно обсудили оборонное сотрудничество и потребности сил обороны Украины.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией и Литвой, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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