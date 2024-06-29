Литва подписалась на 10-летнюю помощь Украине

В Брюсселе (Бельгия) Президент Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Литва будет стремиться ежегодно оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% ВВП. В этом году военная помощь нашему государству уже достигла почти 80 млн. евро, из них 35 млн. евро направлены на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов. Эта сумма на 2024 год постоянно растёт за счет новых пакетов военной помощи.

Литва будет оказывать Украине поддержку в области безопасности и современного военного оборудования в наземной, воздушной, морской, космической и киберэлектромагнитной областях.

Также потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства.

Отдельные положения Соглашения фиксируют совместное противодействие гибридным угрозам, ядерным рискам, а также предусматривают усиление защиты критической инфраструктуры и сотрудничество в сфере разведки.

Литва будет работать с Украиной для определения источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленного комплекса нашего государства.

В документе ясно закреплена поддержка Украинской формулы мира и членства нашей страны в ЕС и НАТО.

Отдельные блоки относятся к привлечению агрессора к ответственности, усилению санкций против РФ и работе над созданием компенсационного механизма.

Литовская Республика будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и участвовать в восстановлении нашей страны.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией и Эстонией, а также с Евросоюзом.

Фото: ОПУ

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