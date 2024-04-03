Зеленский и президент Финляндии подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля встретился с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства отметил, что это первый визит нового президента Финляндии в Украину. Вместе с ним прибыл Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо.

Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию и весь финский народ за поддержку Украины в войне против России.

«Сегодня на переговорах с господином Президентом мы уделили основное внимание вопросам безопасности – всему тому, что позволит сохранить тысячи жизней. Украина благодарна Финляндии за то, что во время такой войны ваша страна, всё ваше общество не сомневались и поддержали нашу защиту, защиту нашего государства, наших людей», – сказал он.

Во время встречи лидеры подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно закрепляет сотрудничество между Украиной и Финляндией на 10 лет. Этим документом Финляндия также подтверждает поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

«Мы сами никогда не должны забывать о том, как прокладывалась дорога в ЕС и НАТО. Для Украины это означает победу. А победа – это поражение России и Путина. И мы хотим сыграть в этом роль», – констатировал Александр Стубб.

Согласно Договору, Финляндия будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также проводить лечение украинских военных. Кроме того, документ содержит мощные блоки по санкциям, возмещение ущерба и привлечение агрессора к ответственности.

Стороны также обсудили оборонную копродукцию и опыт в решениях по строительству укрытий.

Президент Украины особо отметил принципиальность Финляндии в санкционном давлении на Россию за агрессивную войну.

«Чем больше будет ограничен российский потенциал агрессии, тем надёжнее будет безопасность во всех государствах рядом с Россией», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также поблагодарил Александра Стубба за новый, 23-й пакет помощи нашей стране на сумму 188 млн евро. Таким образом, общая сумма поддержки, предоставленная Финляндией с начала полномасштабной агрессии, приблизилась к 2 млрд евро.

«Я благодарен за гарантии продления военной и финансовой поддержки нашего государства Финляндией. Уже сейчас мы получили 400 миллионов евро военной помощи за 2024 год. И эта сумма существенно вырастет до конца этого года благодаря ещё как минимум двум пакетам помощи», – отметил Президент Украины.

Кроме того, Финляндия готовит четырёхлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн. евро.

Одесса News информировала, что по состоянию на сегодняшний день Украина заключила уже восемь двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Фото и видео: ОПУ

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