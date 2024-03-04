Зеленский и премьер-министр Нидерландов подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что документ подписан в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе. Соглашение закрепляет решение Нидерландов продолжать сотрудничество с целью дальнейшего оказания и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания.

В частности, в соглашении зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году и продление оборонной поддержки на протяжении 10 лет.

«Документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержки оборонной промышленности. Приоритет – в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в направлении экономического восстановления, противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, в сфере борьбы с оргпреступностью, а также в области критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе расширены блоки санкций, возмещения убытков и привлечения государства-агрессора к ответственности, а также поддержки со стороны Нидерландов культурного наследия Украины.

Соглашение чётко подтверждает поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Определён механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Одесса News информировала, что ранее аналогичные соглашения были подписаны между Украиной, Канадой и Италией, а также Данией, Германией, Францией и Великобританией.

Фото: ОПУ

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