Олег Кипер встретился с жителями Одесской области, пострадавшими от ракет врага

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер посетил Белгород-Днестровский район, жители которого рассказали, как живут после ракетной вражеской атаки.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООГА.

Глава облгосадминистрации посетил, в частности, село Чабанское Сергеевской поселковой общины, которое пострадало от российской атаки пять дней назад, осмотрел места разрушений, пообщался с пострадавшими жителями и ознакомился с работой оперативного штаба по ликвидации последствий разрушений.

«Самая главная задача — восстановление повреждённых домов и обеспечение жильём жителей села, дома которых не подлежат восстановлению. Область уже обеспечивает финансирование неотложных нужд», — заявил Олег Кипер.

Также глава области встретился с жителями повреждённой многоэтажки в селе Сергеевка.

«Проинспектировал, поручил соответствующим службам провести проверку по поводу задержки восстановления, из-за которой люди уже почти год не могут вернуться в свои дома. Взял дело на личный контроль. Теперь на прямой связи с жителями», – сказал Олег Кипер.

Председатель ОГА добавил, что россияне разрушили в Одесской области 912 объектов, из них почти треть уже восстановлена. Нужно восстановить ещё 646 объектов, а 43 придётся восстанавливать заново.

«Всем территориальным общинам поручено обеспечить ежедневную работу с гражданами, пострадавшими в результате военной агрессии РФ», — подчеркнул Олег Кипер.

Как сообщала Одесса News, ночью 10 июня страна-агрессор нанесла очередной удар по Украине, в том числе по Одессе и области.

Фото: ООГА

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