441-й день войны: на юге коллаборанты покидают оккупированные города и сёла

Начались 441-сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, в Великой Белозёрке Запорожской области на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населённый пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Отмечается, что оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся на эвакуацию вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую «эвакуацию» для членов семей работников Запорожской АЭС. Причём сотрудникам электростанции выезд из города запрещён.

8 мая российские оккупанты начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, воспитателями и другими работниками госсектора из г.Камянка-Днепровск (Запорожская область) в Бердянск. Однако на эвакуацию вызвались лишь немногие. При этом все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.

Отмечается, что российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области. Для вывоза награбленного имущества из населённых пунктов близ линии боевого столкновения захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборантов. Везут награбленное в направлении АР Крым.

Согласно оперативной сводке Генштаба на 6 утра 10 мая, в Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, наносит авиаудары и обстреливает из артиллерии населённые пункты.

Как сообщала Одесса News, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского 8 мая состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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