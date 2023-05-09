Зеленский провёл очередное заседание Ставки, шла речь о защите населения

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского 8 мая состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что также были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах оккупантов на ближайшее время.

«Командующие ОСГВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север». Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад», — сказано в сообщении.

Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинских войск в текущем году.

О проведении заседания Ставки Владимир Зеленский упомянул в своём вечернем 8 мая видеообращении, сказав: «Провёл сегодня заседание Ставки. Докладывали и командующие оперативными направлениями, и Главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определённые шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту. Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставке боеприпасов».

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К участию в заседании Ставки также привлекались члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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