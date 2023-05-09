В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Вдовин, светлая ему память

В Ананьевской городской территориальной громаде простились с погибшим военнослужащим Юрием Вдовиным.

Об этом сообщили в пресс-службе территориальной громады.

Мастер-сержант десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты ВСУ Юрий Вдовин погиб 25 марта 2023 года. Вблизи населённого пункта Марьинка Донецкой области он получил не совместимые с жизнью ранения.

Юрий Вдовин взял оружие в руки ещё в 2014 году, защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Прощание с Героем состоялось 4 апреля на кладбище села Жеребково. Троекратным салютом военнослужащие почтили память Юрия Вдовина.

У погибшего остались пожилые родители.

Как сообщала Одесса News, 23 марта 2023 года во время выполнения боевых задач возле города Бахмут Донецкой области, в результате вражеского обстрела погиб 23-летний житель села Долинка Одесской области Алексей Марусик.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ананьевская городская тергромада/Facebook

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