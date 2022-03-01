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Одесситам: как безопасно пройти блокпост

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В условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. В стране действует комендантский час и установлены блокпосты.

На официальном сайте города размещена информация о том, как для нашей безопасности пройти блокпосты.

В частности, указывается, в случае попадания в зону блокпоста необходимо:

  • снизить скорость автомобиля;
  • заранее подготовить документы для проверки;
  • выключить фары;
  • включить аварийный свет;
  • не вести видеосъёмку;
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля;
  • чётко отвечать на вопросы военных;
  • быть готовым по требованию открыть багажник и предоставить возможность осмотреть салон автомобиля;
  • не заходить за спину военным при осмотре багажника/салона;
  • после осмотра и разрешения продолжить движение, не набирая резко скорость.

В городе соблюдайте правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

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