Одесситам: как безопасно пройти блокпост

В условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. В стране действует комендантский час и установлены блокпосты.
На официальном сайте города размещена информация о том, как для нашей безопасности пройти блокпосты.
В частности, указывается, в случае попадания в зону блокпоста необходимо:
- снизить скорость автомобиля;
- заранее подготовить документы для проверки;
- выключить фары;
- включить аварийный свет;
- не вести видеосъёмку;
- без разрешения военных не выходить из автомобиля;
- чётко отвечать на вопросы военных;
- быть готовым по требованию открыть багажник и предоставить возможность осмотреть салон автомобиля;
- не заходить за спину военным при осмотре багажника/салона;
- после осмотра и разрешения продолжить движение, не набирая резко скорость.
В городе соблюдайте правила дорожного движения и поведения в общественных местах.
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod