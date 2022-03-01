В Одесской области в результате обстрела повреждены дома и газопровод, один погибший

В селе Дачное в Одесской области в результате обстрела повреждён газопровод и дома, погиб человек, двое ранены.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ГСЧС Украины.

«1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошёл обстрел, в результате чего повреждён газовый трубопровод, около 9 частных домов, и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с обстрелами подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние. Информация уточняется.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля на одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, оказавшихся членами диверсионно-разведывательной группы.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

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