Наев: РФ развернула вблизи северной границы Украины около 19 тыс. военных

Страна-оккупант Россия продолжает открытую вооружённую агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей.

Об этом проинформировал командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев, сообщается в Facebook.

«Военные подразделения противника осуществляют разведку, обстреливают приграничные районы, используют авиацию и беспилотные летательные аппараты-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и управляемыми ракетами», – рассказал Наев.

По его словам, кроме военных объектов, РФ пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру Украины, наносит «циничные удары по жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами».

«Для выполнения этих задач страна-агрессор развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек, вооружённых танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, средствами противовоздушной обороны и оперативно-тактическими ракетными комплексами», – подчеркнул Наев.

Он добавил, что несмотря на интенсивные перемещения частей и подразделений оккупантов по территории Беларуси и западных областей РФ в первом полугодии, «постоянный мониторинг активности противника показывает, что на данный момент нет признаков формирования ударных группировок войск».

Ранее, в декабре, Наев рассказывал, что российские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались попасть на территорию Украины, заходя из Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, пытаясь попасть в Черниговскую, Сумскую области и Богодуховский район Харьковской области.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Сергей Наев заявил, что сорвать планы России захватить побережье Чёрного моря в Николаевской и Одесской областях в начале полномасштабной войны помогли данные разведки и оперативная работа украинской артиллерии и авиации против противника.

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