Наев: Сорвать планы РФ по захвату юга Украины помогли разведка и работа ВСУ

Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что сорвать планы России захватить побережье Чёрного моря в Николаевской и Одесской областях в начале полномасштабной войны помогли данные разведки и оперативная работа украинской артиллерии и авиации против противника.

Об этом говорится в его колонке для «Укринформа», опубликованной 20 ноября.

По словам Наева, за время сопротивления российскому полномасштабному вторжению командование Объединённых сил ВСУ разработало и воплотило в жизнь пять стратегических операций. Среди них – определение даты и времени нападения россиян; оперативное развёртывание сил обороны перед 24 февраля 2022 года; срыв планов противника получить полный контроль над украинским побережьем Чёрного моря; срыв планов оккупантов окружить и разгромить наиболее боеспособную группировку украинских войск на Донбассе весной 2022-го; закладывание основы для освобождения Харьковской области – перед контрнаступлением украинские воины сдержали врага и не дали ему, в частности, перейти через реку Северский Донец.

Так, отметил Наев, в начале марта 2022 года разведданные показали, что в ближайшие дни враг может начать наступление через Вознесенск вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей и вплоть до границы с Молдовой.

Если бы оккупантам это удалось, Россия получила бы возможность высадить морской десант на территорию Николаевской и Одесской областей. Захватчики могли бы оккупировать не только расположенные на побережье города Николаев и Одессу, но и области целиком, а также лишить Украину выхода к Чёрному море и нанести критический ущерб экономике, подчеркнул Командующий.

Посоветовавшись с начальником разведки, Наев приказал Командующему оперативным командованием «Юг» Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрею Ковальчуку перебросить часть войск в район Вознесенска, а начальнику группы огневого поражения полковнику Виталию Пахомову – переместить все средства огневого поражения (артиллерию, авиацию) «таким образом, чтобы нанести врагу максимальное поражение».

«Прогноз оправдался: утром следующего дня враг начал двигаться к Вознесенску. Но там его встретило подразделение десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и более суток уничтожало бронетехнику и личный состав оккупантов. Остальные вражеские подразделения, которые пытались наступать, начала «крошить» артиллерия и авиация, сосредоточенная силами обороны на этом направлении. Первый же танк противника, который двигался через мост в районе Вознесенска, был взорван вместе с мостом, и часть сил врага была фактически «закупорена», – рассказал Наев.

Он отметил, что оккупанты силами до 10 батальонно-тактических групп постоянно пытались найти путь в обход Вознесенска.

«Но все вражеские батальонно-тактические группы, которые находились в районе Вознесенска, Новой Одессы и Баштанки, попали под плотное огневое поражение украинских защитников. Авиация выполняла на один самолёт по пять-шесть вылетов, артиллерия не жалела боеприпасов. В итоге враг в течение шести суток понёс настолько большие потери, что был вынужден отказаться от наступления», – подытожил Командующий ОС ВСУ.

Кстати, колонка Наева была опубликована на фоне слухов в СМИ о его возможном увольнении. «Украинская правда» сообщила 13 ноября, что министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение трёх офицеров высшего звена – Наева, Кмандующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Одесса News информировала, что 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом уволил Остащенко.

По данным «Украинской правды», Наев может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося неудачной обороны Херсонской области в 2022 году, которая привела к быстрой оккупации значительной части её территории после полномасштабного вторжения РФ.

Решение об увольнении Наева и Тарнавского ещё не принято, сказал Умеров 21 ноября.

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