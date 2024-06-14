Военные моряки уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесщины

14 июня в Одесской области Силы обороны Украины обнаружили потенциально опасную находку – предмет, похожий на мину, на побережье Чёрного моря.

Об этом в Facebook сообщает служба связей с общественностью ВМС ВСУ.

Отмечается, что после идентификации мины, силами и средствами ВМС ВС Украины опасный боеприпас был обезврежен путём контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Одесса News информировала, что Силами и средствами ВМС ВС Украины 3 июня 2024 года была уничтожена очередная морская мина, обнаруженная у побережья на юге Украины.

Скриншот с видео ВМС ВСУ

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