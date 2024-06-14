Зеленский обсудил с Мелони ПВО для Украины, а также восстановление Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию для участия в саммите «Большой семёрки» встретился с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, он обсудил с Мелони совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

Также «обсудили следующие шаги нашего сотрудничества, в частности, поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины», – написал Президент. Зеленский передал Мелони данные об актуальных оборонных нуждах Украины в бронетехнике и дальнобойных средствах.

Особое внимание лидеры уделили подготовке Глобального саммита мира и его ожидаемым результатам.

«Я глубоко благодарен Джордже за активную помощь, цель которой – привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в саммите и приблизить честный мир», – написал Зеленский.

Он поблагодарил итальянского премьер-министра за касающуюся безопасности, политическую, финансовую, гуманитарную поддержку Украины и украинцев.

Президент также высоко оценил решение Италии организовать следующую конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году.

Одесса News информировала, что 24 февраля 2024 года в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский подписал Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией.

Фото: сайт Президента Украины

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