В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Васильев, светлая ему память

21 марта во время выполнения действий по освобождению оккупированной территории Украины от российских захватчиков погиб 30-летий Олег Васильев – уроженец села Негровое Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная громада.

Герой получил ранения, не совместимые с жизнью.

25 марта земляки Олега провели его в последний путь с воинским почестями.

Как сообщала Одесса News, 24 марта Плахтиевская громада в Одесской области попрощалась с погибшим 38-летним солдатом Виталием Крамаренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook

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