432-й день войны: Силы обороны Украины отражают атаки противника

Начались 432-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Враг продолжает применять тактику террора, обстреливая мирные населённые пункты, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 1 мая.

Также враг наносит удары по позициям наших войск. «За прошедшие сутки противник нанёс 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанёс 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, естоь погибшие и раненые среди гражданского населения», — информирует Генштаб.

В Павлограде после обстрела

В Купянске Харьковской области

Наши войска мужественно отражают атаки противника.

«Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

Как сообщала Одесса News, 1 мая российские оккупанты атаковали Украину с самолётов стратегической авиации, выпустив 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 15 из которых сбито.

На главном фото боец Алексей на псевдо «Ирокез» защищает Украину в рядах Сил территориальной обороны ВСУ.

Фото: Генштаб, Главнокомандуюший, Силы теробороны ВСУ/Facebook

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