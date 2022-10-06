В Одессе коммунальщики закрыли от ракетных атак скульптуру «Лев и львица»

Одесские коммунальщики закрывают от вражеских ракетных обстрелов в своеобразные «песчаные клетки» скульптурную группу «Лев и львица» работы Огюста Каэна, расположенную в Городском сад.

Об этом сообщает Укринформ.

«Устанавливаем специальные защитные короба с песком вокруг медных скульптур льва и львицы с львятами, чтобы защитить их от повреждений или разрушения обломками ракеты в случае возможного обстрела со стороны России», — рассказали в мэрии.

Одну из двух фигур, изготовленных из меди, уже спрятали в песчаную «клетку». Также закрыли памятник Дюку и ряд других скульптур в историческом центре Одессы. Рабочие сооружают защитные конструкции благодаря поддержке департамента культуры облгосадминистрации и соответствующего департамента горсовета.

Кроме того, приступила к реализации проекта, направленного на экстренную помощь учреждениям культуры Одессы в деле сохранения культурного наследия в условиях войны, общественная организация Museum for Change при поддержке Отдела по вопросам культуры в чрезвычайных ситуациях Сектора культуры Секретариата ЮНЕСКО.

Как сообщала Одесса News, 4 октября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подписал номинационное досье на включение исторического центра Одессы в основной список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Одесса News, Укринформ

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