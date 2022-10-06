Назван лауреат Нобелевской премии-2022 в области физиологии и медицины

Нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Им стал шведский биолог Сванте Паабо, сообщается на странице комитета в Twitter, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что учёный награждён «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

Благодаря своему новаторскому исследованию, Сванте Паабо секвенировал геном вымершего родственника современного человека – неандертальца, отмечается на сайте Нобелевской премии.

Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. Эта древняя передача генов современным людям имеет важное физиологическое значение – к примеру, она влияет на то, как иммунная система реагирует на инфекции.

«Исследования Сванте Паабо породили новую научную дисциплину – палеогеномику. Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, его открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми», – отмечается в пресс-релизе Нобелевской премии.

Для справки. Сванте Паабо занимается изучением генетического материала первых людей и гоминид. Так, в 1985 году он впервые в истории извлёк генетический материал из мумий.

В 2006 году учёный объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца, а в мае 2010-го результаты этой работы были опубликованы в журнале Science.

В марте 2010 года группа Паабо открыла существование нового вида гоминид — денисовского человека. Этот вывод был сделан после изучения ДНК из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае (Россия).

В 2016 году группа Паабо опубликовала работу, в которой на основании сравнительного анализа геномов почти 2000 людей со всего мира был сделан вывод, что имело место не менее трёх эпизодов скрещивания между неандертальцами и различными группами Homo sapiens.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года умер Михаил Горбачёв, Президент СССР, который в 1990 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в разоружение и избавление человечества от военной угрозы.

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