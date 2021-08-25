На прошлой неделе в Одессе родились 216 детей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 216 новорожденных, что на 19 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 112. Также за неделю увидели свет 104 маленькие одесситки.

Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь на свет появился 81 новорожденный.

Кстати. В настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №1, где проводится ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №1 планируется возобновить с 6 сентября. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

Как сообщала Одесса News, ко Дню независимости звание «Заслуженный врач Украины» получил Железов Дмитрий Николаевич — заведующий отделения коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №5 Одесского горсовета.

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