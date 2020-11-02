COVID-19: В Украине за сутки 6 754 новых больных, что будет, если закончатся койки

Количество госпитализаций больных коронавирусом за неделю в Украине увеличилось на 3,5 тысячи. За истекшие сутки зафиксировано ещё 6 754 новых случаев заболевания. Такой стремительный рост может привести к быстрому заполнению коечного фонда и к необходимости т.н. сортировки пациентов.

Суть сортировки состоит в том, что врачи будут определять, кого брать на лечение, а каких — оставить умирать или вычухиваться из болезни самостоятельно.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«25 октября в наших больницах находилось 23 тысячи 266 пациентов с подозрением на COVID-19. Сегодня утром — 26 тысяч 593 пациента. То есть почти 3,5 тысячи плюс за неделю», — сообщил Степанов, добавив, что эта цифра составляет 30% от всего коечного фонда, который стремительно заполняется.

Степанов призвал нас жёстко соблюдать правила и рекомендации, чтобы затормозить рост количества больных коронавирусом и перегрузку ими медицинской системы.

«С такой динамикой, когда у нас 26 593 человека, эти 52 тысячи кроватей очень быстро заполнятся. А потом нам придётся применять соответствующий алгоритм по сортировке и выбору пациентов: каких мы будем брать на лечение, а каких — нет», — предупредил министр и добавил, что аналогичная ситуация в других странах мира, ведь каждая система здравоохранения имеет предел.

Степанов напомнил, что подписал распоряжение, которым 5 тысяч кроватей медучреждений Академии меднаук выделены на лечение «нековидных» больных, ведь другие заболевания также нуждаются в лечении. Другим распоряжением, отметил министр, по всей стране полностью перепрофилируются отдельные больницы.



Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, в Украине лабораторно подтвердили по состоянию на 2 ноября 402 194 случая COVID-19, из них за сутки — 6 754.

Всего в Украине зарегистрировано 7 375 смертей от COVID-19. За сутки зафиксировано 69 новых летальных случаев.

Выздоровели 163 768 пациентов, выздоровели в прошедшие сутки — 2 327 человек.

Болеют сейчас 231 051 человек.



Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 331 новый случай заболевания коронавирусом.