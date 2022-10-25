Жизнь продолжается: в Одессе за минувшую неделю родилось 128 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 128 малышей, в числе которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 68 юных одесситок и 60 маленьких одесситов.

«Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 40 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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