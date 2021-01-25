166 новых больных зафиксировано в Одесской области за истекшие сутки

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (69).

Общее количество заболевших — 80 222 (47 850 женщин и 32 370 мужчин).

В числе заболевших за сутки 6 детей, 5 медицинских работников.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 898 детей и 2 604 медработника.

Летальность составляет по региону 1 285 человек: Одесса — 646, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 49, Измаил — 63, Подольск — 8, Теплодар — 2, Черноморск — 43, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 30, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 31, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15, Лиманский — 36, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 32, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 6, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Выздоровели на сегодняшнее утро 68 797 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 25 января:

Одесса — 35 819 (дети — 1 588, медработники — 922)

— 35 819 (дети — 1 588, медработники — 922) Балта — 729 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 243 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 612 (дети — 147, медработники — 141)

— 4 612 (дети — 147, медработники — 141) Подольск — 599 (дети — 35, медработники — 43)

Теплодар — 351 (дети — 17, медработники — 13)

Черноморск — 3 933 (дети — 309, медработники — 48)

— 3 933 (дети — 309, медработники — 48) Южный — 1 867 (дети — 92, медработники — 25)

Ананьевский район — 365 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 354 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 426 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 355 (дети — 103, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 642 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 106 (дети — 194, медработники — 201)

Болградский — 2 530 (дети — 139, медработники — 101)

В.Михайловский — 497 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 388 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 811 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 721 (дети — 119, медработники — 50)

Килийский — 1 354 (дети — 59, медработники — 71)

Кодымский — 470 (дети — 21, медработники — 16)

Лиманский — 3 398 (дети — 196, медработники — 128)

Любашевский — 655 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 326 (дети — 195, медработники — 79)

Окнянский — 555 (дети — 14, медработники — 12)

Подольский — 1 866 (дети — 110, медработники — 95)

Раздельнянский — 1 169 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 849 (дети — 38, медработники — 60)

Савранский — 582 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 903 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 844 (дети — 49, медработники — 22)

Татарбунарский — 992 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 430 (дети — 2, медработники – 16).

О проведённых ПЦР и ИФА-тестированиях не сообщается.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.