Таких машин в Одессе точно ещё нет: Rolls-Royce анонсировала новый электрокар

Компания Rolls-Royce готовит к выходу на рынок новый роскошный электроавтомобиль.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на портал Autocar.

Отмечается, что новинка будет называться — Silent Shadow.

Электрокар класса люкс будет произведён на собственной платформе, однако многие компоненты будут заимствованы у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX.

Rolls-Royce готовит две версии электромобиля — с передним и полным приводом. Согласно некоторым данным, ёмкость батарей нового электрокара будет более ста киловатт-часов.

Дату выпуска новой модели производитель не сообщил, так как проект находится ещё на начальном этапе.

Ранее британский производитель люксовых машин Rolls-Royce представил особое исполнение кабриолета Dawn в версии Silver Bullet, который выпустят тиражом в 50 экземпляров.

Модификация, которую производитель представил на автомобильном рынке, отличается от классического Dawn только уникальной окраской кузова, выполненной в серебристом оттенке, аналогичным декором салона и табличками с названием спецверсии.

Салон автомобиля выполнен в благородном светло-коричневом оттенке.

Как сообщала Одесса News, сервисные центры МВД Одесской области с октября 2020 года начали выдачу зелёных номерных знаков для электротранспорта.