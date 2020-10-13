В Одесской области начали выдачу зелёных номерных знаков для электрокаров

Сервисные центры МВД Одесской области начинают выдачу зелёных номерных знаков для электротранспорта.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Одесской области.

Отмечается, что новый знак владелец транспорта получит после его регистрации, которая происходит на общих основаниях. Если авто уже имеет номерной знак старого образца, придётся провести перерегистрацию.

Для электромобилей, електромопедов и электромотоциклов предусмотрена белая табличка с зелёными буквами и цифрами. А для электротакси и электробусов — зелёные цифры на тёмно-жёлтом фоне.

«Зелёные» знаки будут закреплять только за транспортом, который приводится в движение электрическим двигателем и не имеет двигателя внутреннего сгорания.

Кстати. В 2018 году в Одесской области был 731 владелец электротранспорта, а на октябрь текущего года зафиксировали уже более тысячи регистраций.

Более подробно о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно узнать здесь.

Как сообщала Одесса News, на сегодняшний день во всех районах Одессы установлены колонки для зарядки электроавтомашин.