В Одессе установили новые тарифы на перевозку в пассажирском транспорте

В Одессе установили новые тарифы на перевозку в городском пассажирском транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Отмечается, что со 2 июля проезд в городских маршрутных такси будет стоить 15 гривен ( с сентября 2021 года одна поездка обходилась в 10 гривен).

В мэрии причину повышения стоимости проезда в общественном транспорте объясняют «существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы».

В настоящее время одесситы платят по 8 гривен за пользование троллейбусом, трамваем. В случае безналичного расчёта за проезд – 7 грн. Фуникулёр стоит 10 грн.

Как сообщала Одесса News, с 18 июня подорожала стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах, курсирующих из Одессы в ближайшие пригороды.

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