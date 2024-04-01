С 1 апреля электротранспорт Одессы вернулся в обычный режим работы

Весь электротранспорт Одессы 1 апреля возвращается в обычный режим работы.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

Одесса News информировала, что утром 31 марта из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с вражескими обстрелами энергетической инфраструктуры в Одессе остановили электротранспорт.

Ранее, с 25 по 29 марта, в результате ракетного обстрела и отсутствия электроэнергии работа городского электротранспорта также была прекращена.

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