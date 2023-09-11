12 сентября в Одессе выходит на маршрут трамвай, в котором можно зарядить гаджеты

Уже завтра, 12 сентября, на городской маршрут №7 выйдет первый в городе трамвай, в пассажирском салоне которого установлена современная система кондиционирования воздуха.

«Это капитально восстановленный вагон Tatra T-3, над переоборудованием которого, несмотря на трудности военного положения, работала бригада специалистов вагоноремонтных мастерских», — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что, кроме того, установлено энергоэффективное светодиодное освещение, предусмотрена возможность зарядить гаджеты в салоне и улучшены условия работы водителя. Также учтены потребности лиц с ограниченными возможностями движения.

«Как всегда, в мастерских «Городесэлектротранса» здесь всё сделано с любовью – ради комфорта пассажиров и водителя. Спасибо нашим мастерам! Работаем дальше!», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, в связи с проведением работ по реконструкции перекрёстка улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской в Одессе с 6 сентября движение трамвайных маршрутов №5, 17, 28 временно приостановлено.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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