Украина вернула под свой контроль «вышки Бойко»

Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Чёрном море.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уникальную операцию по установлению контроля над «вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Пётр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения операции спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолётных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Нева», что может отслеживать движение судов в Чёрном море.

«Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолёт получил поражение и вынужден был отступить», — говорится в сообщении.

Для справки. Так называемые «вышки Бойко» Россия оккупировала в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолётных площадок и для размещения средств РЛС.

Как сообщала Одесса News, в 2017 году Приморский районный суд Одессы вынес определение о наложении ареста на 4 незаконно присвоенные самоподъёмные плавучие буровые установки «Пётр Годованец», «Украина», «Сиваш», «Таврида» стоимостью более 11 миллиардов 655 миллионов гривен.

Видео: ГУР МО

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