В Одессе разоблачили мошенника, бравшего в интернете деньги за несуществующие услуги

В Одессе правоохранители разоблачили горожанина в мошенничестве с пассажирскими перевозками, который предлагал в интернет-сети несуществующие услуги и брал за них полную оплату.

Таким образом злоумышленник обманул десять граждан. Общая сумма нанесённого потерпевшим ущерба составляет более четырёх тысяч гривен.

Правоохранители установили, что правонарушитель под вымышленными анкетными данными разместил в интернет-сети объявления о предоставлении услуг по междугородным пассажирским перевозкам и побуждал связывавшихся граждан к их полной предоплате.

Так, в начале августа в течение трёх дней на «крючок» злоумышленника попали 10 жителей Пересыпского района Одессы. С пострадавших он взял от 400 до 450 гривен за поездку в Харьков, Херсон, Днепр и Запорожье, после чего перестал отвечать на их сообщения и звонки.

Принятыми мерами правоохранители установили личность правонарушителя, разыскали его и изъяли телефон с перепиской с потерпевшими и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

«На основании собранных доказательств полицейские под процессуальным руководством прокурора Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили 41-летнему горожанину о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путём злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершённом повторно. За совершённое мужчине грозит наказание штрафом от трёх тысяч до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51000 до 68000 гривен, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трёх лет», — отметил начальник отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Игорь Страшной.

Одесса News информировала, что в июне 2022 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы поддерживали обвинения в суде в отношении 40-летнего мужчины по факту телефонного мошенничества «Ваш родственник в беде».

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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