В Одесской области задержан полицейский, переправлявший «уклонистов» через границу

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры задержаны и им сообщено о подозрении полицейский и его сообщник по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Одесской области наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований.

Отмечается, что правоохранитель вместе с сообщником находили желающих и организовывали их пешее перемещение через госграницу за пределами официального пункта пропуска на территории Измаильского района.

«Билет на «такси» до пешего перехода стоил клиентам от 2 до 6 тысяч долларов США с человека. В ходе контроля за совершением преступления полицейский задержан после передачи ему через посредника 2 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Полицейский отстранён от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что одесские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области по факту получения им взятки за обещание помощи мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Фото: Одесская облпрокуратура

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