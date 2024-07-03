В Одесской области задержали «уклонистов», предлагавших свой труд в оплату за переправку

В Одесской области за незаконное пересечение государственной границы нарушители планировали расплатиться своим трудом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Двух человек, пытавшихся переправить за границу военнообязанных мужчин, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Удобное. Противоправную схему организовал 25-летний гражданин Молдовы, который приехал в Украину к своему несовершеннолетнему брату, которого, кстати, он тоже втянул в «оборудку». Клиентов долго не искал – предложил «мигрировать» двум своим знакомым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний брат должен был переводить нарушителей через границу, а самому организатору оставалось только контролировать процесс.

Сделали всё, как обсуждали – сели в авто и вчетвером поехали поближе к границе. Однако, план не сработал.

По информации Госпогранслужбы, интересным фактом является то, что «клиенты» за услугу по незаконному пересечению государственной границы планировали расплатиться физическим трудом, выполняя сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца в Молдове.

В отношении «аграрных рекрутеров» направлено сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», а что касается беглецов, то пограничники составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Одесса News информировала о задержании подольскими пограничниками отца с сыном, которые за определённое денежное вознаграждение оказывали услуги по доставке мужчин призывного возраста в приднестровский регион Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

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