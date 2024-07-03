Полиция задержала двух жителей Кривого Рога за попытку поджечь 3 квартиры в Одессе

В начале апреля 33-летняя женщина сообщила полиции, что кто-то пытался поджечь квартиру, которую она снимает на седьмом этаже в одной из многоэтажек в Пересыпском районе Одессы. Утром заявительница заметила, что коврик на входе в дом повреждён огнём, а у двери находится бутылка с неизвестной смесью.

Меньше чем за неделю в полицию обратились ещё две женщины 56-ти и 62-х лет с аналогичными обращениями, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Одна сообщила об обнаруженных признаках поджога арендованной ею квартиры в Приморском районе, а вторая – соседской квартиры в той же многоэтажке, где был первый поджог, только двумя этажами ниже. Принятыми мерами сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области установили, что ко всем преступлениям причастны двое жителей Кривого Рога в возрасте 40 и 37 лет, имеющих ряд судимостей за кражи и наркопреступления», — информируют в полиции.

Отмечается, что для подготовки к первому поджогу и с целью разведать местность злоумышленники приехали на автомобиле из Днепропетровщины в Одессу за несколько дней. Накануне содеянного они принесли в многоэтажку необходимое орудие – автомобильную шину, горючие смеси и одеяло, спрятанные на общедоступном балконе. Остальные же два поджога сообщники совершали без подготовки, приезжая в Одессу на том же транспорте за несколько часов до совершения преступления.

Поднимаясь в выбранные ими квартиры, злоумышленники заливали краской камеры видеонаблюдения и глазки в дверях всех квартир, чтобы никто из жильцов дома их не заметил. Далее обливали заранее заготовленную ткань, автомобильные шины и коврики на входе в дома пострадавших легковоспламеняющейся жидкостью, поджигали их и… убегали в Кривой Рог.

К счастью, в результате противоправных действий фигурантов никто не пострадал, пламя не разгоралось слишком сильно либо самоугасало, либо вовремя был ликвидировано гражданами.

Злоумышленников разыскали и задержали одесские и днепропетровские полицейские.

Собрав достаточное количество улик, следователи сообщили фигурантам о подозрении в законченном и незаконченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен каждому.

В ходе дальнейшего следствия будут устанавливаться размеры причинённого потерпевшим ущерба, мотивы совершения задержанными данных преступлений и других участников, в частности, водителя автомобиля, который привозил фигурантов в Одессу. Также мужчины будут проверяться на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года двум жителям Одессы сообщено о подозрении по факту поджога автомобиля военного ВСУ.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy