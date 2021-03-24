Молодой человек повесился неподалёку от Французского бульвара в Одессе

Неустановленного пока гражданина повешенным на дереве на склоне неподалёку Французского бульвара в Одессе обнаружили сегодня после обеда местные жители.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции № 1.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

«Внешних признаков насилия на теле покойника правоохранители не обнаружили», — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Как сообщала Одесса News, в Одессе полицейские расследуют обстоятельства гибели 24 февраля 13-летней девочки под колёсами поезда.

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