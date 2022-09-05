В Одесской области задержан «туроператор», пытавшийся за $8 тыс вывезти призывников

Мужчину, пытавшегося незаконно переправить через границу двух призывников, задержали пограничники Измаильского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что, получив оперативную информацию, пограничники вблизи государственной границы, возле села Виноградовка Болградского района Одесской области, перехватили легковушку BMW, водитель которой пытался незаконно переправить двух граждан Украины в Молдову.

«В ходе проверочных мероприятий мужчины признались, что предоставили местному жителю за услуги «проводника» 8 тысяч долларов США, кстати, эту же сумму средств охранники государственных рубежей обнаружили в салоне автомобиля», — говорится в сообщении.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», пограничники сообщили в полицию.

В настоящее время сведения внесены в ЕРДР, продолжаются безотлагательные следственные действия, сообразительному «туроператору» объявлено подозрение.

Двое граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, привлечены к административной ответственности.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Одессе злоумышленников, которые совместно с работниками центров комплектования и социальной поддержки и врачами наладили схему подделки заключений о непригодности к военной службе за взятки в криптовалюте.

Фото: Госпогранслужба

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