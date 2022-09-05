В Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Польско-американское сотрудничество становится всё теснее. В Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут», – написал министр.

Как отмечает «Польское радио», американцы увеличили присутствие своих ВВС в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину.

Восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress считается одним из основных самолётов дальней бомбардировочной авиации американских ВВС. Он может быть оснащён крылатыми ракетами, включая ядерные.

Как сообщала Одесса News, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО объявил о развёртывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.

29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия «представляет значительную и прямую угрозу» безопасности НАТО, а политика Китая «бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса».

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