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Где в Одессе можно привиться от коронавируса

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Перед началом эпидсезона очень важно обеспечить защиту от COVID-19 с помощью вакцинации.

Прививку можно сделать бесплатно во всех ЦПМСП Одессы.

Имеющиеся вакцины: Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson.

Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 двумя дозами вакцины Comirnaty/Pfizer в ЦПМСП или детской поликлинике.

Если после базового курса прививок прошло более 6 месяцев – людям старше 18 лет рекомендовано сделать бустер.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пер. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ю. Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. М. Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Ат. Чепиги, 54;
  • ул. Ак. Воробьёва, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Ак Заболотного, 59/1;
  • ул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская дор., 32.

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