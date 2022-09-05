Где в Одессе можно привиться от коронавируса

Перед началом эпидсезона очень важно обеспечить защиту от COVID-19 с помощью вакцинации.
Прививку можно сделать бесплатно во всех ЦПМСП Одессы.
Имеющиеся вакцины: Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson.
Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 двумя дозами вакцины Comirnaty/Pfizer в ЦПМСП или детской поликлинике.
Если после базового курса прививок прошло более 6 месяцев – людям старше 18 лет рекомендовано сделать бустер.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. И. и Ю. Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. М. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Ат. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьёва, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская дор., 32.
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