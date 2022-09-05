Посол Украины в Итальянской Республике передал мэру Венеции флаг Одессы

В прошедшее воскресенье Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник передал мэру Венеции г-ну Луиджи Бруньяро флаг Одессы — города-партнёра Венеции.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что особые связи между Венецией и Одессой были установлены 29 мая 2022 года в рамках инициативы «Адриатическое побратимство».

Флаг Одессы был передан во время открытия традиционного ежегодного (в первое воскресенье сентября) мероприятия — исторической регаты La Regata Storica.

Передача флага Одессы Венеции — очередное свидетельство дружеских отношений между нашими городами и благодарность Венеции за помощь и поддержку.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Венеции прошёл ежегодный фестиваль Festa del Redentore, во время которого вместе с фейерверками в небе появились слова «Одесса! Венеция! Мир!».

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