В Венеции салютовали Одессе

В Венеции прошёл ежегодный фестиваль Festa del Redentore, который отмечается в третье воскресенье июля, в честь окончания чумы 1575-1577 годов.

Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета в Telegram.

Тысячи людей смотрели, как вместе с фейерверками в небе появились слова «Одесса! Венеция! Мир!».

«Одесса благодарит наших итальянских друзей за поддержку и помощь в борьбе с оккупантом!», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, на заседании сессии Одесского горсовета депутаты поддержали решение «Об установлении партнёрских отношений с городом Венеция (Итальянская Республика)».

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