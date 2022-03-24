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Группа Bon Jovi выступила в поддержку одесских волонтёров

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Американская рок-группа Bon Jovi 23 марта разместила во всех своих социальных сетях ролик, в котором запечатлены одесские волонтёры.

На видео, размещённом в Twitter, засняты волонтёры во время погрузки мешков с песком на грузовой автомобиль под известную песню коллектива It’s my life.

«Это для тех, кто защищает свою землю… Одесса, Украина», – подписали ролик артисты.

Одесситы поблагодарили музыкантов за поддержку.

Как сообщала Одесса News, певец Morgenshtern выпустил антивоенную песню, использовав голос мамы одесского музыканта.

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