Группа Bon Jovi выступила в поддержку одесских волонтёров

Американская рок-группа Bon Jovi 23 марта разместила во всех своих социальных сетях ролик, в котором запечатлены одесские волонтёры.

На видео, размещённом в Twitter, засняты волонтёры во время погрузки мешков с песком на грузовой автомобиль под известную песню коллектива It’s my life.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022