Группа Bon Jovi выступила в поддержку одесских волонтёров

Американская рок-группа Bon Jovi 23 марта разместила во всех своих социальных сетях ролик, в котором запечатлены одесские волонтёры.
На видео, размещённом в Twitter, засняты волонтёры во время погрузки мешков с песком на грузовой автомобиль под известную песню коллектива It’s my life.
This is for the ones who stood their ground…
Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7
— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022
«Это для тех, кто защищает свою землю… Одесса, Украина», – подписали ролик артисты.
Одесситы поблагодарили музыкантов за поддержку.
Как сообщала Одесса News, певец Morgenshtern выпустил антивоенную песню, использовав голос мамы одесского музыканта.
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