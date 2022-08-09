СБУ предотвратило убийство Резникова, Грищенко и Буданова

Управление контрразведки Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, который пытался организовать заказные убийства нескольких политиков и публичных лиц в Украине.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, которого цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По имеющейся у следствия информации, задержанный – житель Луганской области, который с 2014 года поддерживал вооружённую агрессию РФ против Украины и «служил» в рядах так называемой «народной милиции «ЛНР». Он был завербован на территории РФ представителями генерального штаба вооружённых сил страны-агрессора (ГРУ) после полномасштабного вторжения России в Украину.

В мае 2022 года задержанный получил от российских кураторов задачу совершить заказное убийство гражданина Украины – руководителя одного из боевых подразделений, воюющих против оккупантов. Для её реализации он привлёк исполнителя – киевлянина. Тот согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия. Это убийство должно было стать тестовой задачей перед выполнением других, — говорится в сообщении.

По данным следствия, впоследствии организатор получил от российских кураторов заказы на умышленное убийство министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки Министерства обороны и других публичных лиц.

Генпрокурор отмечает, что среди объектов для физической ликвидации также был один из руководителей партии «Национальный корпус», в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения «Азов».

В СБУ сообщили, что за каждое убийство российские кураторы обещали от $100 до $150 тыс.

«Для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» (речь о жителе Луганской области, — ред.) решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план «ликвидации» и представить его на утверждение своим руководителям в России. Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси. Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт Доманово и встречу с сообщником. Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали обоих злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у «связного» обнаружили доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России», – добавили в спецслужбе и опубликовали видео задержания.

Кроме Алексея Резникова и Кирилла Буданова, киллеры из спецслужб РФ планировали убить и третьего чиновника. Им оказался советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщала Одесса News, украинские власти предусмотрели разные варианты развития событий на случай возможного убийства кого-то из руководства государства.

Фото: СБУ

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