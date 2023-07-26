В Одессу приехала постоянный координатор ООН в Украине Дениз Браун

25 июля Одессу посетила постоянный координатор ООН в Украине госпожа Дениз Браун.

С ней встретились председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Госпожа Браун своими глазами увидела последствия прямого попадания российской ракеты по Спасо-Преображенскому собору в центре Одессы. Рассказали о ежедневном российском терроре, который испытывает Одесса и область уже в течение недели. Уверены, что после увиденных последствий российских преступлений против человечества, истории, религии и культуры представители ООН будут продолжать и усиливать действия по прекращению российской агрессии на территории Украины», — написал в Telegram Олег Кипер.

«Это ещё одно явное нарушение международного гуманитарного права, где гражданские лица и явно уничтоженная гражданская инфраструктура не являются частью войны. И такие здания, как этот объект культурного наследия, являются ключевыми для украинской идентичности и культуры», — сказала Браун.

По её словам, собор — один из объектов, защищаемых ЮНЕСКО, следовательно, он защищён Организацией Объединенных Наций.

«Ранее я говорила о справедливости и ответственности, и важно задокументировать эти атаки и последствия этих атак, чтобы привлечь к ответственности», — добавила постоянный координатор ООН в Украине.

Также Геннадий Труханов обсудил с Дениз Браун приоритетные направления помощи и обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения Одессы.

«Уже сегодня Одесса готовится к зимнему периоду. Ведь в прошлом году именно зимой враг наносил удары по критической инфраструктуре. Благодарен за помощь, которую ООН и партнёры оказывают Одессе с самого начала полномасштабного вторжения. Сегодня крайне актуальны реализация проекта по генерации электроэнергии, подготовка к зиме, оборудование укрытий и обеспечение внутренне перемещённых лиц и уязвимых групп населения всем необходимым», — написал Труханов в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 23 июля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с делегацией Комиссии по иностранным делам и делам общин Палаты депутатов Итальянской Республики во главе с госпожой Лия Куартапелле Прокопио в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Украине господина Пьера Франческо Дзадзо.

Фото: Олег Кипер, Одесса.Официально/Telegram, Геннадий Труханов/Facebook

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