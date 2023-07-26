Во время атаки РФ на порт Рени было повреждено румынское судно

Во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области 24 июля было повреждено судно из Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что судно получило лишь незначительные повреждения во время российской атаки, информирует издание Обозреватель со ссылкой на Нotnews, и продолжило своё движение.

МИД Румынии проинформировал, что проведено расследование инцидента с румынским судном в порту Рени через представителей генерального консульства в Одессе, которое временно работает в центральном офисе министерства. В результате обстрелов украинских портов на Дунае граждане Румынии не пострадали.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 24 июля российская армия совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Было уничтожено три зерновых склада. Румыния «решительно осудила» удар России по портовой инфраструктуре города Рени, расположенного недалеко от границы с этой страной.

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