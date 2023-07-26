В Одесской области произошли 4 пожара в один день- все из-за поджога травы

Загорание сухой травы и растительности стало причиной пожаров, произошедших 25 июля в Одесской области.

Подробности пожаров сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

Так, 25 июля из-за неосторожного обращения с огнём загорелась сухая трава, сарай и легковая автомашина на территории домохозяйства на улице Малой в селе Троицком Дачненской территориальной общины Одесского района. Пожар распространился на площади 223 м2. Во время самостоятельного тушения огня получил ожоги хозяин, который в состоянии средней тяжести госпитализирован.

8 пожарников вчера сохранили от полного уничтожения поле с пшеницей на площади 20 гектаров за пределами села Гавиносы Подольского района. По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горит сухая трава на площади 0,7 гектара и 2 гектара пшеницы на корню. Погибших и пострадавших нет.

Сухая трава и мусор загорелись от неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом в Подольском районе — на улице Воинов Афганистана в селе Троицкое Любашевской тергромады. Пожар был ликвидирован 9 спасателями на площади 200 м2. Во время самостоятельного тушения пожара получила ожоги нижних конечностей хозяйка, которую госпитализировали.

Сенохранилище и сухая трава загорелись также и на улице 28 июня села Софиевка Белгород – Днестровского района.

Как сообщала Одесса News, 23 июля 2023 года произошёл пожар на территории рынка в Одессе по улице Торговой.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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