В Одесской области в ДТП погибли мать с дочерью

10 августа в Березовском районе Одесской области на автотрассе Киев–Одесса погибли два человека, в том числе подросток.

Об этом 11 августа проинформировало в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

«За пределами села Знаменка произошло дорожно-транспортное происшествие между грузовым автомобилем Volvo и легковым автомобилем Nissan Qashqai. В результате происшествия в легковушке погибли два человека, из них один ребёнок: водитель 1981 года рождения и пассажир 2009 года рождения «, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погибших пришлось деблокировать из изуродованной машины с помощью гидравлического инструмента.

Полиция Одесской области сообщила, что авария произошла около 21.00.

«Полицейские предварительно установили, что 41-летняя водитель автомобиля Nissan Qashqai въехала в прицеп автомобиля Volvo, когда 54-летний водитель последнего остановился на раздельной полосе и ремонтировал сломавшееся в пути транспортное средство», – сообщили правоохранители.

По их данным, погибшими были мать и дочь, водитель грузовика не пострадал, проверка показала, что он был трезв.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Одесса News информировала о смертельном ДТП, произошедшем в Пересыпском районе Одессы 9 августа 2024 года на Николаевской дороге.

Фото: Березовское РОП

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